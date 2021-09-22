‘‘Ekimde 40 binli, kasımda 50 binli vakaları görebiliriz’’

Yaklaşık 2 aydır 20 binlerde seyreden corona virüs vaka sayısı 30 bine yaklaştı. En son 30 Nisan’da yani 5 ay önce 30 binin üzerinde vaka sayısı görmüştük. Yaklaşık bir aydır her gün 200’den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek’e göre ekim ayında 40 binli, kasımda da 50 binli vaka sayılarını görebiliriz. (Haber:Melike Şahin Kamera:Cahit Kazan)
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NTV 22.09.2021 - 17:09| Son Güncelleme : 22.09.2021 - 17:18
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