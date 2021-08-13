Ekipler seferber oldu:Vinçle kurtarma çalışması başlatıldı

NTV ekibinden Gökhan Gerçek, Kastamonu Bozkurt’tan son durumu anlatırken görüntülenen inek için kurtarma ekipleri seferber oldu. Karadeniz'in kıyısında, bitkin bir halde öylece bekleyen ineğin, bulunduğu alandan vinç yardımıyla alınması için çalışma başlatıldı. (Kamera:Ahmet Akpolat)

NTV 13.08.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 11:55

DİĞER VİDEOLAR