Ekmek almaya giden çocuğa köpek saldırdı

Osmaniye’de ekmek almaya giden 14 yaşındaki Ahmet Hakan Gök, sahibinin elinden kaçan köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin bacağından ısırdığı Gök, hayvan sahipleri tarafından oturduğu apartmanın asansör kapısına bırakıldı. Komşuların haber vermesi üzerine oğlunu yaralı halde bulduğunu anlatan Emine Gök, ‘‘Köpek zincirinden kopup çocuğuma saldırmış. Biri oğluma getirip bırakmış, diğeri de köpeği götürmüş. Şikayetçiyim’’ diyerek tepki gösterdi.
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