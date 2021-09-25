Ekmek parası için kilometrelerce yol gidiyor

Kayseri'de tarihin en eski mesleklerinden biri olan çerçicilik yok olmaya yüz tutarken; Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz 45 yıldır çerçilik mesleğini sürdürüyor. Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz; ''Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum'' dedi.

NTV 25.09.2021 - 16:14 | Son Güncelleme : 25.09.2021 - 16:30

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