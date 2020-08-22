"Ekonomik değeri 65 milyar dolar"

Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi ile ilgili bilinmeyenleri Enerji Bakanı Fatih Dönmez anlattı. TRT Haber'de soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, "Rezervin geri dönük olarak ekonomik karşılığı 65 milyar dolar" dedi.
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NTV Haber 22.08.2020 - 03:25| Son Güncelleme : 22.08.2020 - 03:26
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