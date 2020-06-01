Ekonomiye yeni destek paketi

Kamu bankaları normalleşme sürecine geçiş için dört yeni kredi paketi hazırladı. Yeni kredi paketleri konuttan taşıta, mobilyadan tatil harcamalarına uygun şartlarda faiz, ödemesiz dönem ve uzun vade imkanı sağlıyor. Başvurular konut kredisi için yarın, taşıt ve çeyiz paketi için Cuma gününden itibaren şubelerden yapılabilecek.

NTV 01.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 15:30

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