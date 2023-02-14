Eksi 11 derecede çadırkentte zorlu yaşam

Depremin 9 gününde, enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ederken evleri yıkılan ya da hasar gören depremzedeler çadırkentte kalmaya başladı. Malatya'nın Doğanşehir ilçesi de çadırkent kurulan alanlardan biri... İşte suların donduğu, 'sobalar sönmesin' diye nöbetleşen uyunulan çadırlarda, eksi 11 derecede verilen yaşam mücadelesi... (Haber:Osman Terkan Kamera:Bahattin Demir)

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