Eksi 20 derecede kaplıca keyfi

Bitlis'te Nemrut Dağı eteklerindeki Budaklı Kaplıcası, özellikle kış aylarında mandalarla doluyor. Bölgede yaşayan yetiştiriciler, sık sık mandalarını sıcak suya getiriyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede mandalarla kaplıcaya giren gençler, sıcak suda eğlenirken, çevredekiler de merakla takip ediyor.

Haberler - NTV 04.01.2022 - 11:03 | Son Güncelleme : 04.01.2022 - 11:09

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