Ekspertiz şubesinde dehşet anları! Dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da aracını satmak için internete ilan veren bir kişi ile otomobili satın almak için şehir dışından gelen müşteriyle satıcı arasında anlaşmazlık çıktı. Araç kusurlu çıkınca alıcı, masraflarının karşılanmasını istedi ve anlaşmazlık kavgaya dönüştü. İş yerinin birinci katına çıkan satıcı, dayak yememek için 6 metrelik camdan atladı.
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