El arabası seyyar satıcının üzerine devrildi

Bursa’da bici bici satan seyyar satıcı, bir otomobilin kendisine çarpmasıyla el arabasının altında kaldı. Çarpmanın şiddetiyle ekmek teknesini üzerine devrilen Celal S.’yi çevreden koşanlar kurtardı. Hasteneye kaldırlan seyyar satıcının burnu ve kaburgalarının kırıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadın sürücü F.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 31.08.2022 - 15:07 | Son Güncelleme : 31.08.2022 - 15:57

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