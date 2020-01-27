Elazığ depreminde 45 kişi enkazdan nasıl sağ çıkarıldı? (UMKE ekibi NTV'ye anlattı)
Elazığ Sivrice'deki 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası başlatılan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sürsürü ilçesinde enkaz altında olduğu tespit edilen iki kişi kurtarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar 45 kişi sağ olarak kurtarıldı, 39 vatandaş ise hayatını kaybetti. Toplamda 1287 binada ağır hasar var. UMKE Elazığ Sorumlusu Yalçın Öngören ve UMKE Kırşehir Sorumlusu İbrahim Kahraman, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı.
NTV Haber 27.01.2020 - 10:44| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 11:05
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