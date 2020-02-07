Elazığ depreminde hastanedeki panik anları kamerada
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin şiddetini gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan o anlar depremin şiddetini bir kez daha ortaya koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kapıların kendi kendine kapanması, ambulansın sallanması, insanların kaçışması, birbirine veya kolonlara sarılarak beklemeleri yer aldı. Hasta giriş kayıt kısmında bekleyenlerin kaçıştığı anda bir personelin masanın altına saklanması dikkat çekti.
07.02.2020 - 11:37| Son Güncelleme : 07.02.2020 - 11:44
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