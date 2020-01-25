Elazığ Gezin Mahallesi'nde bir kadının enkazdan çıkarılma anı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Depremden Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesinde çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Jandarma arama kurtarma ekipleri bir kadını enkazdan böyle çıkardı.
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