Elazığ'da 24 saat sonra mucize kurtuluş (2,5 yaşındaki Busenur kurtarıldı, anne için çalışmalar devam ediyor)
Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Busenur 24 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.
NTV Haber 25.01.2020 - 21:30| Son Güncelleme : 25.01.2020 - 22:23
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