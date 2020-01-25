Elazığ'da 24 saat sonra mucize kurtuluş (2,5 yaşındaki Yüsra kurtarıldı, anne için çalışmalar devam ediyor)

Elazığ'daki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazından yükselen kadın sesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerinin çalışması sonucu 2,5 yaşındaki Yüsra 24 saat sonra kurtarıldı. Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

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