Elazığ'da 4,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 10.02'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı. İki artçı depremin meydana geldiğin belirtildi. Elazığ Valisi Kaldırım, depremde can kaybı olmadığını söyledi. Kentte okullar tatil edildi. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan son durumu aktardı.

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