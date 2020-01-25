Elazığ'da AFAD görevlisi enkaz altındaki kişiyle böyle konuştu

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Elazığ'da AFAD görevlisinin enkaz altındaki bir kişiyle konuşması kameraya böyle yansıdı. Telefondaki kişiyi sakinleştrmeye çalıştı.

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