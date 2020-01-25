Elazığ'da aynı binadan 7 kişi kurtarıldı (Ekipler zamanla yarıştı)
Elazığ'daki deprem birçok binada yıkıma yol açtı. O binalardan biri mustafapaşa mahallesindeki Kalay Apartmanı. Kalay Apartmanı'nın yıkılmasıyla 10 kişinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri enkazda zamanla yarıştı. Şimdiye kadar 7 kişi çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. (Haber: Serkan Kaya Kamera: Namık Okutan, NTV Haber)
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