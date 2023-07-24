Elazığ'da çobanlık yapan Muhammet Halil, LGS'de derece yaptı
Elazığ'da yaşayan 14 yaşındaki Muhammet Halil Yazar, yaylada çobanlık yaparak LGS'ye hazırlandı. Keçilerini otlatırken ders çalışan çocuk, sınavda Türkiye ikincisi oldu. Ailesini gururlandıran Muhammet Halil, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni kazandı. İşte ayrıntılar...
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