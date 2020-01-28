Elazığ'da deprem anından yeni görüntü

Elazığ'da 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi. Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor. Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.
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