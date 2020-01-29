Elazığ'da deprem bölgesinde son durum (3 bin 442 ağır hasarlı bina tespit edildi)
Elazığ, 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor. Kentte hasarlı binaların tespiti yapıldı, yıkım çalışmalarına başlandı. Bu arada evleri zarar görenler çadırkentlere yerleştirildi. NTV ekibinden Yağız Şenkal, Elazığ Kültür Park'ta son durumu aktardı.
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