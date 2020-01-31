Elazığ'da depremzede çocuklar için gezici anaokulu
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın depremden etkilenen çocuklar için gönderdiği, gezici anaokulu faaliyetine başladı. NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan, depremzede çocuklar için, bölgeye gönderilen TIR'dan detayları aktardı.
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