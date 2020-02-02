Elazığ'da depremzedelere yardım seferberliği

Depremin vurduğu Elazığ'da yıkım çalışmaları sürerken, depremzedelere yardım çalışmaları da sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındakilerin yardımına koşan arama kurtarma ekipleri de şimdi depremzedelere yardım çalışmalarına katılıyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan Elazığ'da, konuğu GEA Koordinatörü Umut Dinç Şahin ile o çalışmalar hakkında ayrıntıları aktardı.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER