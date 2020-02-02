Elazığ'da depremzedelere yardım seferberliği

Depremin vurduğu Elazığ'da yıkım çalışmaları sürerken, depremzedelere yardım çalışmaları da sürüyor. Deprem sonrası enkaz altındakilerin yardımına koşan arama kurtarma ekipleri de şimdi depremzedelere yardım çalışmalarına katılıyor. NTV ekibinden Nizamettin Kaplan Elazığ'da, konuğu GEA Koordinatörü Umut Dinç Şahin ile o çalışmalar hakkında ayrıntıları aktardı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.