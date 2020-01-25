Elazığ'da Mavi Göl Apartmanı Van depreminde de hasar görmüştü
Elazığ Maden ilçesindeki Gezin beldesi de depremden en çok etkilenen yerler arasında. Çöken 20 daireli Mavi Göl Apartmanı'ndan 12 saat sonra sağ kurtarılan 6 aylık hamile bir anne ve 12 yaşındaki oğlu hastanede hayatlarını kaybetti. Dakikalarla depremden kurtulanların anlattıkları ise düşündürücü, çünkü iddiaya göre bina 2011'de meydana gelen Van depreminde hasar gödü ancak o tarihten bu yana hiçbirşey yapılmadı. İşte ayrıntılar...
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