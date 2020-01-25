Elazığ'da mucize kurtuluş (2,5 yaşındaki Yüsra ve annesi Ayşe Yıldız kurtarıldı)
Deprem bölgesi Elazığ'dan 24 saat sonra mucize haberi geldi. Mustafa paşa mahallesinde yıkılan bir binanın enkazından yükselen kadın çığlığını duyan ekipler harekete geçti. 24 saat sonunda enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Yüsra sağ çıkarıldı, annesi Ayşe Yıldız ise 4 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan anne-kız tedavi altına alındı. Yüsra'nın kardeşi ve babası ise kurtarılamadı.
NTV Haber 25.01.2020 - 21:30| Son Güncelleme : 26.01.2020 - 03:07
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