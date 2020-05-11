Elazığ'da belediyenin tur otobüsü, davul ve klarnet eşliğinde sokak sokak gezerek gelenek haline gelen sahur davulcularının görevini yaptı. Davul ve klarnetin sesini duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak müziğe eşlik etti, her yıl geleneksel hale gelen sahur halayı ise sosyal mesafeye uyularak çekildi. Neşeli anların yaşandığı etkinlikte, evde kal çağrıları da yapıldı...
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İHA 11.05.2020 - 06:52| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 07:05
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