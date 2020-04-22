Elazığ'da toplu fotoğraf çektirenlere para cezası

Corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edenlere ceza veriliyor. Elazığ'da çektirdikleri toplu fotoğrafı sosyal medyada paylaşan kişilere toplam 15 bin 750 TL para cezası verildi.

NTV 22.04.2020 - 15:13 | Son Güncelleme : 22.04.2020 - 15:32

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