Elazığspor, deprem nedeniyle ligden çekilme talebinde bulundu (Başkan Selçuk Öztürk, NTV'ye konuştu)

Elazığ'da meydana gelen 6,8'lik depremin ardından bölgede bir yanda hasar tespit diğer yanda depremzedelere yardım çalışmaları yürütülüyor. Depremde hasar gören binalar arasında Elazığspor'un tesisleri de var. Zor durumdaki kulüp ligden çekilmeyi tartışıyor. NTV ekibinden Serkan Kaya, Elazığspor tesislerinde, kulüp başkanı Selçuk Öztürk ile konuştu. İşte ayrıntılar...

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