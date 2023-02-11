Elbistan'da 2. depremden yeni görüntü: Her yönde binalar yıkıldı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'dan yeni görüntüler geldi. Görüntüleri çeken kişi kamerayı her çevirdiği yönde yeni bir binanın yıkıldığı görülüyor. Binalardan çıkan insanlar panikle ordan oraya koşturuyor. Güvenli bir yer bulmaya çalışıyor. 7,6 şiddetindeki depremin etkisiyle yıkılan binaların etkisiyle ortalık toz dumanla kaplanıyor. Çevredkilerin yaşadığı korku ve panik, kameraya böyle yansıyor.
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