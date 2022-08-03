Elektrik arıza ekibinden kaplumbağaya yardım

Erzincan’da görevden dönen elektrik arız ekibi, yolda gördükleri kaplumbaya yardım etti. Sıcaktan etkilendiği anlaşılan kaplumbağaya pet şişenin kapağıyla su içiren ekip, o anları cep telefonuyla da kaydetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.08.2022 - 14:47 | Son Güncelleme : 03.08.2022 - 14:56

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