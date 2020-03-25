Elektrik-gaz faturası ertelenir mi? (Cumhurbaşkanı, videokonferans görüşmesi yaptığı bakanlardan bilgi aldı)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, virüsle mücadele çalışmalarını yakından takip ediyor. Erdoğan, bakanlarla telekonferans yöntemiyle görüştü. O görüşmelerde hem okulların açılacağı tarihe hem de enerji faturalarına ilişkin mesajlar vardı.
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NTV 25.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 25.03.2020 - 09:49
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