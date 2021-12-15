Elektrik hattı patladı: Rögar kapağı otomobilin üstüne uçtu

İstanbul Eyüpsultan’da elektrik hattında meydana gelen patlama rögar kapağını uçurdu. Metrelerce havaya savrulan demir kapak bir otomobilin üzerine düştü. O saatlerde sebze haline giden Ferhat Aydın, yer altından sesler geldiğini söyledi ve ‘‘Bir baktım kapaklar oynamaya başladı, ne oluyor diye korktum. İyi ki kapak benim üzerime düşmedi’’ dedi.

Haberler - NTV 15.12.2021 - 11:01 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 11:22

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