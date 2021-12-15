Elektrik hattı patladı: Rögar kapağı otomobilin üstüne uçtu
İstanbul Eyüpsultan’da elektrik hattında meydana gelen patlama rögar kapağını uçurdu. Metrelerce havaya savrulan demir kapak bir otomobilin üzerine düştü. O saatlerde sebze haline giden Ferhat Aydın, yer altından sesler geldiğini söyledi ve ‘‘Bir baktım kapaklar oynamaya başladı, ne oluyor diye korktum. İyi ki kapak benim üzerime düşmedi’’ dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.