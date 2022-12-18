Elektrikli cip park halindeki araçlara çarparak durdu
İstanbul Büyükçekmece’de sürücüsünün direksiyonda olmadığı elektrikli bir cip, caddede geri kaymaya başladı. Aracının kaydığını gören sürücü, peşinden koştu ama yakalayamadı. Bir süre geri geri kayan cip, park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
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