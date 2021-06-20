Elektrikli scooter ile buzdolabı taşıdılar

İstanbul Okmeydanı'nda dükkandaki buzdolabını taşımak isteyen dört genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Gençler buzdolabını elektrikli bir scooter ile taşıdı. İçlerinden biri scooterı sürerken diğer üç genç de buzdolabını tuttu. Mahalle sakinlerinden biri, gece vakti sokaktaki bu ilginç anları, ‘‘Mantıklı, sırtlarında taşıyacaklarına’’ diyerek cep telefonuyla kaydetti.

ntv.com.tr 20.06.2021 - 11:17 | Son Güncelleme : 20.06.2021 - 11:39

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