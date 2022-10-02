Elektrikli scooter ile karayolunda canını hiçe saydı

Bursa’da Yenişehir-İznik karayolunda bir genç, elektrikli scooter ile canını tehlikeye atarak yolculuk yaptı. O anları cep telefonuyla kaydeden sürücünün ‘‘Hızını şu an size gösteriyorum, 80 ile gidiyor’’ dediği duyuluyor.

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