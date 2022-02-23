Elektrikte yeni tarife 1 Mart’ta

Elektrik faturalarında indirimli yeni tarife için çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Ticarethane abonelerinin faturalarında yüzde 25’e varan indirim planlanıyor. Konut aboneleri içinse farklı formüller üzerinde duruluyor. 1 Mart’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle ilgili nihai karar, kabine toplantısında verilecek.

Haberler - NTV 23.02.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 23.02.2022 - 15:10

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