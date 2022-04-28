Elektroşok ile avladıkları 200 kg sazanı bırakıp kaçtılar
Eğirdir Gölü’nde yasağa rağmen avlanan kaçak avcılar, yakalanacaklarını anlayınca elektroşok ile yakaladıkları 200 kg sazan balığını bırakıp kaçtı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, ağızları bağlı 5 çuvalı açarak canlı bir balık bulmak için çabaladı. Ancak çuvallardan zıpkın ve elektroşokla yakalanmış yüzlerce ölü balık çıktı.
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