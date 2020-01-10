Elif İldem "imkansız" denileni yaptı

Milli yüzücü Elif İldem ellerini, ayaklarını kullanamıyor ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Hiçbir engel onu yıldırmamış. Parmakları güçsüz düşmeye başlayınca, üniversite bitirme tezini burnuyla yazdı. Elif ildem, japonyadaki Paralimpik Oyunlarında da Türkiyeyi temsil edecek. Haber: Yağız Şenkal Kamera: Oktay Taşkın-Ali Kara

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