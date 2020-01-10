Milli yüzücü Elif İldem ellerini, ayaklarını kullanamıyor ve tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürüyor. Hiçbir engel onu yıldırmamış. Parmakları güçsüz düşmeye başlayınca, üniversite bitirme tezini burnuyla yazdı. Elif ildem, japonyadaki Paralimpik Oyunlarında da Türkiyeyi temsil edecek. Haber: Yağız Şenkal Kamera: Oktay Taşkın-Ali Kara
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