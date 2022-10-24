Elinde bıçakla sokak sokak gezdi

Bursa’da 18 yaşındaki bir genç, 21 aracın lastiklerini patlattı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda, gencin elinde bıçakla sokak sokak gezerek önüne çıkan tüm araçların lastiklerini kestiği görülüyor. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine eşkali belirlenerek yakalanan G.Ş. adliyeye sevk edildi.

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