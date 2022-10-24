Elinde bıçakla sokak sokak gezdi

Bursa’da 18 yaşındaki bir genç, 21 aracın lastiklerini patlattı. Güvenlik kameralarının kaydettiği o anlarda, gencin elinde bıçakla sokak sokak gezerek önüne çıkan tüm araçların lastiklerini kestiği görülüyor. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine eşkali belirlenerek yakalanan G.Ş. adliyeye sevk edildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.