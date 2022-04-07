Elleri kelepçeli halde camdan kendini yere bıraktı

Mersin’in Tarsus ilçesinde elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı. İ.E. olay yerine gelen polis aracının camını kırınca kelepçelenerek gözaltına alındı. Bindirildiği polis aracı hareket halindeyken camdan kaçmaya çalışan İ.E. yere düştü.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 16:44 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 16:48

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