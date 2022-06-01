Emekliye ayrılan savaş uçakları artık hedef durumunda

Türk Hava Kuvvetleri’nde uzun süre hizmet verdikten sonra emekliye ayrılan savaş uçakları şimdilerde hedef olarak kullanılıyor. Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki Manyas 6. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı hava yer atış sahası hayalet uçakların son durağı. Emekliye ayrılan savaş uçakları artık hedef olarak kullanılıyor. (Haber:Ahmet Örsoğlu Kamera:Cüneyt Ali Horozal)

Haberler - NTV 01.06.2022 - 14:58 | Son Güncelleme : 01.06.2022 - 15:14

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