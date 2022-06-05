Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan kitap okuyucuyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde hazırlanan “Dünya Ortak Evimiz” kitabı raflardaki yerini aldı. Kitapta Emine Erdoğan’ın ilk kez anlattığı kendi çevre hikayesinin yanı sıra, 27 ismin daha çevre öyküleri yer alıyor. (Haber:Serkan Kaya Kamera:Burak Akcan)

Haberler - NTV 05.06.2022 - 10:27 | Son Güncelleme : 05.06.2022 - 10:47

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