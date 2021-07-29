Emine Erdoğan'dan hayvanseverlere mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Keçiören Belediyesi'nin hayvan barınağını ziyaret etti. Hayvan sevgisi ile bilinen Emine Erdoğan, bir köpek sahiplenerek bakımını üstlendi. Burada NTV'ye açıklama yapan Emine Erdoğan, "Satın almayın sahiplenin" mesajı verdi.
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NTV Haber 29.07.2021 - 13:45| Son Güncelleme : 29.07.2021 - 13:52
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