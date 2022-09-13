Eminönü yeraltı çarşısında çatışma: 7 yaralı

İstanbul Eminönü yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Çatışmanın ortasında kalan vatandaşlar ve turistler canlarını zor kurtardı. Çatışmaya karışan 3 kişi tutuklandı.
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DHA 13.09.2022 - 12:03| Son Güncelleme : 13.09.2022 - 12:13
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