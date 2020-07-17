Eminönü'ndeki uçan tekmeli kavga kamerada

İstanbul, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesinde iki kadın arasında yolcu yoğunluğundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile birlikte kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

ntv.com.tr - DHA 17.07.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 17.07.2020 - 13:28

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