Eminönü'ndeki uçan tekmeli kavga kamerada

İstanbul, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesinde iki kadın arasında yolcu yoğunluğundan kaynaklı tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenmesi ile birlikte kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına tekme attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.
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ntv.com.tr - DHA 17.07.2020 - 12:56| Son Güncelleme : 17.07.2020 - 13:28
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