Eminönü'nde anne ve bebeği tekneden denize düştü

İstanbul Eminönü'nde, tur teknesinde can pazarı yaşandı. Kıyıya yanaşan tekneden inmek isteyen bir anne, kucağındaki bebeğiyle suya düştü. 2 yaşındaki çocuk ve annesi denize atlayan baba ve tekne kaptanı tarafından kıyıya çıkarıldı. O anlar kameralar tarafından görüntülendi.

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