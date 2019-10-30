Eminönü'nde balık-ekmek tekneleri yasaklanıyor (Yerine ne gelecek?)

İstanbul Eminönü denildiğinde akla balık-ekmek gelir. Sahilde balık-ekmek yapan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olan teknelerin kira sözleşmeleri 1 Kasım'da sona erecek. Alanda yeni bir düzenleme planlayan belediye, işletmecilerin sözleşmelerini yenilemedi ve alanı boşaltmaları için ihtarname çekti. 2007'den bu yana sözleşmeleri süren tekneler belediyeye yıllık 900 bin lira kira ödemesi yapıyordu. Üç teknede toplam 150 kişi çalışıyor. (Haber: Pınar İlik Üçer Kamera: Mesut Sert, NTV Haber)