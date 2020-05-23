Eminönü'nde bayram öncesi alışveriş yoğunluğu

Her bayram öncesi şehirlerin sembolik alışveriş noktalarında alışveriş telaşı olur. Bu bayram biraz farklı, misafirsiz geçecek, ziyaret olmayacak. Geçmiş yıllar kadar olmasa da İstanbul Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu vardı. İzmir Kemeraltı ise daha sakindi.
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NTV 23.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.05.2020 - 09:11
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