Eminönü'nde bayram yoğunluğu

İstanbullular hafta sonu bayram alışverişindeydi. Birçok İstanbullu hesaplı alışveriş için Eminönü'nü tercih etti. Tezgahlarda en çok tercih edilen ürünler kuruyemiş, lokum ve şekerleme oldu. Eminönü'ndeki alışveriş harketliliği, 2 yıldır pandemi nedeniyle satışlardan memnun olmayan esnafın yüzünü güldürdü.
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