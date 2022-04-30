Eminönü'nde bayram yoğunluğu

İstanbullular hafta sonu bayram alışverişindeydi. Birçok İstanbullu hesaplı alışveriş için Eminönü'nü tercih etti. Tezgahlarda en çok tercih edilen ürünler kuruyemiş, lokum ve şekerleme oldu. Eminönü'ndeki alışveriş harketliliği, 2 yıldır pandemi nedeniyle satışlardan memnun olmayan esnafın yüzünü güldürdü.

Haberler - ntv.com.tr 30.04.2022 - 17:47 | Son Güncelleme : 30.04.2022 - 17:59

TÜRKİYE HABERLERİ