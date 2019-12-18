Eminönü'nde işyerinin altından 55 metrelik tünel kazdılar

İstanbul Eminönü’nde bir kişi 3 ay önce kiraladığı iş yerinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı. Kazdığı tünelin başka bir işyerinin deposundan çıkması sonucu fark edilmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli, dükkanın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia etti. İşte ayrıntılar...
18.12.2019 - 11:59| Son Güncelleme : 18.12.2019 - 12:03
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